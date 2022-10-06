Премьер ДНР оценил эффект от доступа к российскому рынку
Премьер ДНР Хоценко заявил, что доступ к российскому рынку сгладит негативный эффект от санкций
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МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Для Донецкой Народной Республики открывается доступ к российскому рынку, это сгладит последствия международных санкций, считает премьер ДНР Виталий Хоценко.
"Что такое санкции, когда перед тобой открывается 145-миллионный рынок нашей России. Это перекрывает любые санкции", — заявил он РИА Новости.
По словам премьера, бизнесу необходим доступ к рынку сбыта, который появился у республики после вступления в состав России. При этом ДНР сможет торговать с ЕАЭС, а также с ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, отметил Хоценко. "Это еще миллионов пять-шесть", — уточнил он.
Президент России Владимир Путин 5 октября подписал федеральные конституционные законы о включении в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с образованием новых субъектов, а также ратифицировал соответствующие договоры.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
https://1prime.ru/regions/20221006/838375299.html
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