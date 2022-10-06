МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Для Донецкой Народной Республики открывается доступ к российскому рынку, это сгладит последствия международных санкций, считает премьер ДНР Виталий Хоценко. ДНР работает над созданием свободной экономической зоны

"Что такое санкции, когда перед тобой открывается 145-миллионный рынок нашей России. Это перекрывает любые санкции", — заявил он РИА Новости.

По словам премьера, бизнесу необходим доступ к рынку сбыта, который появился у республики после вступления в состав России. При этом ДНР сможет торговать с ЕАЭС, а также с ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, отметил Хоценко. "Это еще миллионов пять-шесть", — уточнил он.

Президент России Владимир Путин 5 октября подписал федеральные конституционные законы о включении в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с образованием новых субъектов, а также ратифицировал соответствующие договоры.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.