Расходы краевого бюджета Кубани увеличили в 2022 году
Губернатор Кубани Кондратьев сообщил, что расходы бюджета региона увеличили на 20 миллиардов рублей
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МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Расходы краевого бюджета Кубани в 2022 году увеличены на 20 миллиардов рублей, суммы будут направлены на социальный сектор, здравоохранение, дорожный фонд, промышленность и строительство, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"Увеличили расходы краевого бюджета в 2022 году ещё на 20 миллиардов рублей. Непростое время требует от всех нас быстрой, слаженной и напряженной работы. С начала года мы разработали меры поддержки экономики и уже видим промежуточные результаты. С учётом изменений расходы в 2022 году составят 428,9 миллиарда рублей. Это на 100 миллиардов больше, чем в 2021 году", — написал Кондратьев в Telegram-канале.
Губернатор отметил, что в крае несмотря на все вызовы, продолжают строить школы, детские сады, дороги, и поликлиники. "Для этого будем еще активнее работать и искать способы, которые позволят увеличить бюджет", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/regions/20221027/838613047.html
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