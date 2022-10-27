МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Расходы краевого бюджета Кубани в 2022 году увеличены на 20 миллиардов рублей, суммы будут направлены на социальный сектор, здравоохранение, дорожный фонд, промышленность и строительство, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев. В Санкт-Петербурге одобрили законопроект о бюджете города на 2023 год

"Увеличили расходы краевого бюджета в 2022 году ещё на 20 миллиардов рублей. Непростое время требует от всех нас быстрой, слаженной и напряженной работы. С начала года мы разработали меры поддержки экономики и уже видим промежуточные результаты. С учётом изменений расходы в 2022 году составят 428,9 миллиарда рублей. Это на 100 миллиардов больше, чем в 2021 году", — написал Кондратьев в Telegram-канале.

Губернатор отметил, что в крае несмотря на все вызовы, продолжают строить школы, детские сады, дороги, и поликлиники. "Для этого будем еще активнее работать и искать способы, которые позволят увеличить бюджет", — говорится в сообщении.