РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 дек — ПРАЙМ. Капитализация регионального фонда развития промышленности (РФРП) Ростовской области в текущем году выросла почти вдвое и составила 1,2 миллиарда рублей, сообщает правительство региона. РЖД запускают "Ласточки" из аэропорта Сочи в Краснодар и Ростов

"В этом году по решению губернатора Ростовской области РФРП был трижды докапитализирован за счет областного бюджета и дважды за счет федерального. На сегодняшний день капитализация составила 1,2 миллиарда рублей, что практически вдвое выше прошлогоднего показателя", — цитируются в сообщении слова замгубернатора области Игоря Сорокина.

По его данным, в 2022 году была расширена линейка основных программ фонда: теперь помимо "Снижения издержек", "Совместных займов" и "Комплектующих изделий" действует программа, которая поможет в реализации инвестиционных проектов. Сорокин также обратил внимание, что Ростовская область выиграла конкурс на федеральное софинансирование и в 2023 году, а значит большее число инвестпроектов местных промышленных предприятий получит поддержку фонда.

В свою очередь директор регионального фонда развития промышленности Ольга Калинина отметила, что в текущем году среди промышленных предприятий области значительно вырос спрос на программы фонда. "После увеличения ключевой ставки ЦБ банковские инструменты выросли в цене, а продукты фонда стали более востребованными. Наши программы действуют по ставкам от одного до пяти процентов годовых, в зависимости от выбранной программы или от предприятия, которое в этой программе участвует, и ставки мы не повышаем", — уточнила она.