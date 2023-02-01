В ГД внесли проект о временном запрете работы коллекторов в новых регионах
Правительство внесло в ГД проект о запрете работы коллекторов в новых регионах до 2026 года
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о запрете работы коллекторов в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях до 2026 года, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ направлен на защиту прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.
Законопроект устанавливает до 1 января 2026 года запрет на осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц на территориях данных субъектов РФ. Этот запрет касается деятельности, регулируемой в соответствии с законом "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".
В соответствии с действующим законодательством со дня принятия в РФ и образования в ее составе четырех новых субъектов и до 2026 года действует переходный период, в течение которого подлежат урегулированию вопросы интеграции этих новых регионов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России.
https://1prime.ru/regions/20230201/839659049.html
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