МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о запрете работы коллекторов в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях до 2026 года, следует из базы данных нижней палаты парламента. Путин поручил утвердить программы развития новых регионов

Документ направлен на защиту прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.

Законопроект устанавливает до 1 января 2026 года запрет на осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц на территориях данных субъектов РФ. Этот запрет касается деятельности, регулируемой в соответствии с законом "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".

В соответствии с действующим законодательством со дня принятия в РФ и образования в ее составе четырех новых субъектов и до 2026 года действует переходный период, в течение которого подлежат урегулированию вопросы интеграции этих новых регионов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России.