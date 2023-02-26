МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Специалисты Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) ведут подготовку крупных проектов ветрогенерации на Курильских островах, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. "Русгидро" просило покрыть долги ТЭС Дальнего Востока из бюджета, пишут СМИ

В 2022 году впервые в истории, по информации министра, мировые инвестиции в новые ветряные и солнечные электростанции превысили инвестиции в проекты традиционной нефтегазодобычи и составили полтриллиона долларов. Он отметил, что переход к безуглеродным источникам несет очевидные риски для российской нефтегазовой и угольной отраслей, но одновременно с этим открываются новые возможности для ВИЭ на Дальнем Востоке и даже в Арктике, поскольку эти обширные малонаселенные земли имеют серьезный потенциал для ветро-, гидро-, а на юге Дальнего Востока — и солнечной энергетики.

"Пока в ВИЭ-генерации ДВ и Арктики доминирует гидроэнергетика (9,5 ГВт), однако появляются новые ветроэлектростанции (210 МВт, крупнейший проект — в Мурманской области) и солнечные (176 МВт, основные проекты — в Бурятии и Забайкалье). В проработке в нашей КРДВ — крупные проекты по ветрогенерации на Курильских островах", — написал Чекунков в своем телеграм-канале.

Отдельной темой он назвал атом, напомнив, что плавучая АЭС "Академик Ломоносов" уже питает Певек, еще четыре таких же строится для энергоснабжения Баимской рудной зоны.

"Пока по себестоимости атом сильно уступает солнцу и ветру, но для северных изолированных территорий тем не менее представляется рабочей альтернативой. Готовим вместе с Росатомом программу по энергоснабжению новых горнопромышленных кластеров в Якутии за счет строительства атомных станций малой мощности (АСММ). Соответствующие изменения внесены в указ президента РФ об основах государственной политики РФ в Арктике", — уточнил Чекунков.