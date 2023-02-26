УЛАН-УДЭ, 26 фев — ПРАЙМ. В Бурятии в воскресенье подписали соглашение о строительстве на Байкале многофункционального туристского комплекса Green Flow Yacht Resort, включающего яхт-клуб, отель, школу водных видов спорта и ряд других объектов туристической инфраструктуры, сообщает пресс-служба регионального правительства. Правительство выделит более шести миллиардов рублей на развитие туризма

"В этот день на площадке ОЭЗ "Байкальская гавань" состоялось подписание соглашения с еще одним резидентом — ООО "Путник Сибирь". Глава Бурятии Алексей Цыденов, генеральный директор проекта Александр Тертычный и генеральный директор АО ОЭЗ Максим Шарипов подписали трехстороннее соглашение по созданию многофункционального курортного комплекса, включающего яхт-клуб, отель, школу водных видов спорта и ряд других объектов туристической инфраструктуры", — говорится в сообщении.

По словам генерального директора проекта Александра Тертычного, на Байкале практически нет стоянок для судов, поэтому "строительство данного комплекса станет толчком для развития водного туризма в регионе".