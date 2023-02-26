УЛАН-УДЭ, 26 фев — ПРАЙМ. В Бурятии в девятнадцати наиболее привлекательных для туристов местах реализуются проекты по созданию модульных гостиниц, сообщает пресс-служба регионального правительства. На Байкале построят многофункциональный туристский комплекс

"В Бурятии реализуется 19 проектов по созданию модульных гостиниц. Главное их преимущество — это комфорт, удобство и доступность", — говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства в их телеграм-канале.

Отмечается, что в 2022 году республика получила субсидию в размере 300 миллионов рублей на создание быстровозводимых мест размещения. Модульные гостиницы возводятся в наиболее популярных туристических местах Заиграевского, Кабанского, Баргузинского, Тункинского, Закаменского районов.

В видео, опубликованном пресс-службой регионального правительства, перечислены двенадцать уже реализованных проектов по модульным гостиницам. Они находятся в наиболее живописных местах Бурятии и скоро будут готовы принять туристов.