Бурятия получит 600 миллионов рублей из бюджета на развитие туризма
Глава Бурятии Цыденов: регион получит 600 миллионов рублей из бюджета на развитие туризма
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УЛАН-УДЭ, 26 фев — ПРАЙМ. Порядка 600 миллионов рублей будет выделено Бурятии из федерального бюджета на развитие туризма, сообщил журналистам в воскресенье глава республики Алексей Цыденов.
В Бурятии с рабочим визитом находится министр экономического развития РФ Максим Решетников. Вместе с Цыденовым он встретился с представителями туристического бизнеса, посетил этнокомплекс "Степной кочевник", осмотрел инфраструктуру и провел встречу с резидентами особой экономической зоны "Байкальская гавань". После посещения улан-удэнского авиационного завода в правительстве Бурятии состоялось совещание по вопросам социально-экономического развития региона.
"Хотелось бы отметить поддержку, которую мы получаем по линии Минэкономразвития — в этом году у нас порядка 600 миллионов в целом объем субсидий, который будет предоставлен как раз на развитие туризма у нас в республике", — сказал Цыденов.
По его словам, во время визита министра экономики РФ удалось не только обсудить целый комплекс вопросов промышленного производства, экономического развития республики в целом, но и поднять вопрос совершенствования нормативной базы. Это касается деятельности в рамках особой экономической зоны.
https://1prime.ru/regions/20230226/839912500.html
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