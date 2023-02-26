УЛАН-УДЭ, 26 фев — ПРАЙМ. Порядка 600 миллионов рублей будет выделено Бурятии из федерального бюджета на развитие туризма, сообщил журналистам в воскресенье глава республики Алексей Цыденов. На Байкале построят многофункциональный туристский комплекс

В Бурятии с рабочим визитом находится министр экономического развития РФ Максим Решетников. Вместе с Цыденовым он встретился с представителями туристического бизнеса, посетил этнокомплекс "Степной кочевник", осмотрел инфраструктуру и провел встречу с резидентами особой экономической зоны "Байкальская гавань". После посещения улан-удэнского авиационного завода в правительстве Бурятии состоялось совещание по вопросам социально-экономического развития региона.

"Хотелось бы отметить поддержку, которую мы получаем по линии Минэкономразвития — в этом году у нас порядка 600 миллионов в целом объем субсидий, который будет предоставлен как раз на развитие туризма у нас в республике", — сказал Цыденов.

По его словам, во время визита министра экономики РФ удалось не только обсудить целый комплекс вопросов промышленного производства, экономического развития республики в целом, но и поднять вопрос совершенствования нормативной базы. Это касается деятельности в рамках особой экономической зоны.