ДОНЕЦК, 5 мар — ПРАЙМ. Правительство ДНР совместно с министерством транспорта РФ прорабатывает "на будущую перспективу" вопрос железнодорожного сообщения ДНР с другими регионами России, пока что его сложно наладить из соображений безопасности, сообщил глава правительства республики Виталий Хоценко. Зарплаты в ДНР выросли почти в полтора раза

"К сожалению, сейчас в целях обеспечения безопасности пассажиров сложно наладить железнодорожное сообщение с другими регионами страны, но мы совместно с Минтрансом РФ прорабатываем этот вопрос на будущую перспективу", — сообщил Хоценко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что пока что в ДНР действует только пригородное сообщение между Дебальцево и Луганском, причем до Донецка электричка не доходит.

"На межрегиональное железнодорожное сообщение есть достаточно высокий запрос от наших жителей", — сообщил он.