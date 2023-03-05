ДНР прорабатывает вопрос об организации транспортного сообщения с регионами
Хоценко: власти ДНР планируют наладить железнодорожное сообщение с другими регионами России
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ДОНЕЦК, 5 мар — ПРАЙМ. Правительство ДНР совместно с министерством транспорта РФ прорабатывает "на будущую перспективу" вопрос железнодорожного сообщения ДНР с другими регионами России, пока что его сложно наладить из соображений безопасности, сообщил глава правительства республики Виталий Хоценко.
"К сожалению, сейчас в целях обеспечения безопасности пассажиров сложно наладить железнодорожное сообщение с другими регионами страны, но мы совместно с Минтрансом РФ прорабатываем этот вопрос на будущую перспективу", — сообщил Хоценко в своем Telegram-канале.
Он отметил, что пока что в ДНР действует только пригородное сообщение между Дебальцево и Луганском, причем до Донецка электричка не доходит.
"На межрегиональное железнодорожное сообщение есть достаточно высокий запрос от наших жителей", — сообщил он.
https://1prime.ru/regions/20230305/839978345.html
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