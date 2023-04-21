"Росатом" получил лицензию на строительство в Якутии АЭС малой мощности
"Росатом" получил лицензию на сооружение в Якутии первой наземной АЭС малой мощности
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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Госкорпорация "Росатом" получила лицензию на строительство в Якутии атомной электростанции малой мощности, говорится в сообщении компании.
Лицензию выдала Федеральная служба по экологическому технологическому и атомному надзору 21 апреля.
Объект будет возведен в Усть-Янском улусе, ввод в эксплуатацию запланирован на 2028 год, отмечается в сообщении.
Речь идет о первой современной наземной АЭС малой мощности с водо-водяным реактором РИТМ-200Н. При этом мощность станции не называется.
Ранее в этом месяце стало известно, что "Росатом" и Минвостокразвития рассматривают возможность внести изменения в проект, удвоив мощность станции и переведя ее на две реакторные установки по 110 МВт, отмечается в пресс-релизе.
https://1prime.ru/regions/20230421/840443698.html
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