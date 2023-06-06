МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Решение о дальнейшей судьбе Каховской ГЭС примут в ближайшие дни после осмотра и оценки разрушений, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Путин поручил правительству оптимизировать инвестпрограмму Россетей

"Я инженер-строитель по профессии и я знаю, что любую конструкцию можно перестроить, а лучше всего — построить новую. Как только мы увидим окончательные разрушения, которые есть на Каховской ГЭС, после этого будет принято решение, каким образом и по какой технологии будет она восстановлена. Что нужно для этого — будет принято решение в ближайшие дни", — сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".

Он добавил, что Каховская ГЭС имеет большое значение как водохранилище.

Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов — Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.