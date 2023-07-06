МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. России нужно активно браться за развитие Дальнего Востока, создавать там инфраструктуру, чтобы прекратить отток населения – например, разумным шагом стало бы строительство там новой мощной транспортной артерии, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин. Чекунков отметил двукратный рост товарооборота Китая и Дальнего Востока

"За развитие Дальнего Востока надо браться. Президент России об этом много говорил на прошлогоднем Восточном экономическом форуме", — сказал он.

"По некоторым направлениям придется начинать с нуля. Поэтому требуется четкий план действий. Нужно возводить дома, поликлиники, школы, развивать инфраструктуру. Разумным видится строительство там мощной транспортной артерии, которая стала бы обрастать новыми населенными пунктами", — считает директор ЦЭМИ РАН.

"Что скрывать, наш Дальний Восток уже давно — один из антилидеров по оттоку населения", — отметил Бахтизин. Он видит в этом серьезные риски – например, по его мнению, это "может спровоцировать соседние с Россией азиатские страны на какие-то действия, даже, скажем, экспансионного характера".

Кроме того, концентрация значительной доли населения в европейской части страны несет ряд угроз, включая техногенные и эпидемиологические, добавил эксперт.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 6 июля в 10.00 мск.