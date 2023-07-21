МУРМАНСК, 21 июл — ПРАЙМ. Более 283 миллиардов рублей необходимо вложить в реновацию закрытых военных населенных пунктов в Мурманской области для того, чтобы создать комфортные условия для военнослужащих и их семей, которые уже служат на севере или приедут в ближайшие годы, сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе совещания по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов. Путин обещал распространить льготную ипотеку на молодые семьи в Арктике

Чибис обратил внимание президента РФ Владимира Путина, под председательством которого прошло заседание, на плачевное состояние огромного количества домов в населенных пунктах, социальных объектов, критический износ инженерной инфраструктуры ряда гарнизонов.

Он пояснил, что с учетом предстоящего увеличения количества военнослужащих на этой территории требуется принятие системного решения о комплексном развитии жилья и инфраструктуры для военных и их семей.

"Для того чтобы обеспечить новых военнослужащих и их семьи, необходимо построить 134 многоквартирных дома и 37 объектов социальной и коммунальной инфраструктуры. Цифры предварительно выверены с нашими коллегами – военными. На эти цели, по предварительным расчетам, требуется порядка 135 миллиардов рублей", – сказал Чибис.

Он пояснил, что необходимо создать комфортные условия для проживания семей и тех, кто уже служит на Севере, прежде всего, в подразделениях Северного флота. Это молодые, зачастую многодетные семьи, которые живут в суровых условиях в гарнизонах со слабо развитой инфраструктурой.

Для этого, отметил губернатор, необходимо построить 106 жилых домов для переселения людей из существующего жилищного фонда – их бесполезно и неправильно ремонтировать. Кроме того, нужно отремонтировать 362 жилых дома, которые могут еще служить, построить и отремонтировать 302 объекта социальной и инженерной инфраструктуры.

"Предварительно потребность на эти цели составляет 148,6 миллиарда рублей… Если брать сумму общего объема затрат — и для тех, кто должен к нам приехать служить, и для тех, кто уже служит, для надлежащих условий… нужно 283,5 миллиарда рублей", — сказал Чибис и пояснил, что речь идет о минимум десятилетнем периоде, и ежегодный объем инвестиций, который требуется для того, чтобы эту работу наладить, в зависимости от сроков составит 20-28 миллиардов рублей в год.

При этом он отметил, что почти 14 миллиардов рублей вложены за четыре года при поддержке различных программ и проектов в реновацию закрытых административно-территориальных образований в Мурманской области.

Совещание прошло в Мурманске под председательством президента России Владимира Путина.

"За четыре года мы концентрировали финансовые возможности, и ресурсы — все, какие можно: и нацпроектов, и отдельных решений правительства по реновации ЗАТО — в соответствии с вашим, Владимир Владимирович, поручением, а также ресурсы регионального плана "На Севере — жить" на развитие этих населенных пунктов и вложили с учетом расходов 2023 года почти 14 миллиардов рублей (13,9, если быть точным), треть — средства федерального бюджета", — сказал Чибис.

Он пояснил, что благодаря этим средствам построена первая за 30 лет школа в Североморске, шесть детских садов, восемь амбулаторий и ФАП, отремонтированы 529 квартир, 199 домов и дворы, прилегающие к более чем 400 домам. Построено и реконструировано 10 спортивных объектов и шесть объектов культуры, благоустроено 26 общественных пространств, отремонтировано 105 километров дорог, снесено 25 пустующих объектов капитального строительства.

Чибис также подчеркнул, что более 80% численности всего Северного флота размещены на территории Мурманской области, не считая других подразделений Минобороны РФ.

"С самого начала моей работы в должности губернатора внимание к населенным пунктам, где проживают военные и члены их семей, стало приоритетом всей нашей команды", — сказал Чибис.

Он пояснил, что в Мурманской области существуют 27 населенных пунктов, включая пять ЗАТО — здесь расположены локации военных, в которых проживают вместе с семьями порядка 150 тысяч человек.

"И скоро количество жителей указанных городов и поселков существенно увеличится. Это моряки, подводники, морские пехотинцы, мотострелки, танкисты, летчики и многие другие. Все они с доблестью выполняют свой долг, в том числе в рамках СВО", — отметил глава региона.

Он добавил, что регион получил дополнительные средства в рамках единой арктической субсидии, благодаря чему власти приступили к строительству важных для семей военных объектов — школы в Печенге, бассейна в Североморске, дома культуры в Алакуртти, устанавливают еще 20 спортивных и игровых комплексов.