МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Более 2 тысяч человек эвакуированы в Приморье из-за наводнений, среди них 405 детей, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ. В Приморье остаются подтопленными более 4,3 тысячи частных домов

"В Приморье эвакуировано более 2 тысяч человек, в том числе 405 детей. В 16 муниципальных образованиях остаются подтопленными: 4368 жилых домов; 5654 приусадебных участка; 43 участка автомобильных дорог", — говорится в сообщении.

Отмечается, что водой отрезаны 28 населенных пунктов, организовано девять лодочных переправ. Также, по данным МЧС, работает 13 пунктов временного размещения, где находятся 550 человек, в том числе более 160 детей. Всего для ликвидации последствий наводнений задействовано 653 человека и 205 единиц техники.

"Бригады энергетиков приступят к восстановлению электроснабжения после освобождения трансформаторных подстанций от воды", — уточнили в МЧС РФ.

Примгидромет 8 августа объявил штормовое предупреждение, сообщалось, что из-за тайфуна "Ханун" и полярного фронта 10-12 августа в Приморском крае может выпасть от 50% до 110% месячной нормы осадков. В ночь на 11 августа наибольший объем осадков выпал в Уссурийске и в западных районах края. Власти региона сообщали, что 65 населенных пунктов в Приморье пострадали из-за ливней и паводка