МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Число подтопленных после тайфуна "Ханун" многоквартирных и частных домов в Приморье выросло до 4620, сообщили РИА Новости в краевом министерстве ГО и ЧС. В Приморье эвакуировали свыше двух тысяч человек

Ранее тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, осадки вызвали сильные паводки. Режим ЧС за время непогоды ввели в девяти муниципалитетах края. Большая часть спасательных сил сосредоточена в Уссурийске и Спасске-Дальнем, где сохраняется тяжелая обстановка. Из зоны паводков в Приморье эвакуировали более 2 тысяч человек, рассказали в воскресенье в МЧС. В воскресенье в министерстве ГО и ЧС края сообщили, что в регионе подтоплено семь многоквартирных, 4368 частных домов и 5654 приусадебных участка в 16 муниципалитетах, а также 48 участков автодорог.

"Подтопление жилья: многоквартиртирные дома — 16, частные — 4604, придомовые территории — 5563", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что подтопления сохраняются в 10 муниципалитетах. Больше всего территорий пострадало в Уссурийском городском округе, Спасском и Октябрьском районах. Отрезанными остаются 32 населённых пункта. Переливы — на 58 участках дорог.

"Уровни воды достигли опасного гидрологического явления на реке Раздольная и её малых притоках реках Борисовка, Казачка, Раковка, реках Откосная, Кулешовка, Спасовка, Абрамовка, Цукановка. Водность большинства рек края выше нормы в 2,1-4 раза, реки Раздольная — выше до 7 раз", — отметили в министерстве.

В понедельник создается угроза подтопления участков дорог, низин в населенных пунктах, сельхозугодий, мостовых переходов у поселка Покровка в Красноармейском районе.