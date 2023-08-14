МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Новый тайфун 17 августа принесет сильные дожди на восток Приморья, серьёзно пострадавшего от "Хануна", сообщает Примгидромет. Число подтопленных домов в Приморье увеличилось до 4620

Ранее тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки. Режим ЧС за время непогоды ввели в девяти муниципалитетах края. Большая часть спасательных сил сосредоточена в Уссурийске и Спасске-Дальнем, где сохраняется тяжелая обстановка. Из зоны паводков в Приморье эвакуировали более 2 тысяч человек, рассказали в воскресенье в МЧС. По данным на понедельник, число затопленных домов выросло до 4620, отрезанными остаются 32 населённых пункта, переливы — на 58 участках дорог.

"В четверг, 17 августа, над Японским морем по направлению к острову Хоккайдо станет смещаться тайфун LAN. По последним расчетам, траектория вихря пройдет юго-восточнее Приморья. Под влиянием его западной периферии на востоке края возможны сильные дожди. На остальной территории местами кратковременные дожди", — говорится в сообщении.

Дожди приведут к подъему уровня воды на реках восточного побережья на 0,6-1,2 метра, на отдельных участках — с кратковременным выходом воды из низких берегов, отмечают синоптики.

В пятницу, 18 августа, фронтальные разделы покинут Приморье. Вслед за ними начнет вторгаться гребень тихоокеанского антициклона. Вероятность кратковременных дождей и гроз увеличится.