МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ выделить Дагестану в 2024-2026 годах дополнительно не менее пяти миллиардов рублей на развитие Дербента и доложить об исполнении до 15 августа, сообщается на сайте Кремля. Путин поручил дать право регионам вводить курортный сбор

"Правительству Российской Федерации… выделить в 2024-2026 годах из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан дополнительно не менее 5 миллиардов рублей для реализации мероприятий по развитию Дербента", сказано в перечне поручений.

Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 августа, ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Также правительству РФ поручено вместе с властями Дагестана обеспечить актуализацию плана мероприятий по комплексному развитию Дербента на период до 2027 года, предусмотрев в федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов средства на его реализацию в необходимом объеме.

Кроме того, до 1 сентября правительство должно доложить об обеспечении разработки за счет бюджетных средств проектно-сметной документации для строительства всероссийского детского центра "Дагестан".

Путин 28 июня посетил Дагестан. Спустя несколько дней глава государства встретился в Кремле с 8-летней Раисат из Дербента — девочкой, которая расстроилась, что ей не удалось увидеть президента, когда он приезжал в город. Вместе они позвонили министру финансов Антону Силуанову, и президент заявил, что у Дагестана есть выпадающие доходы. Силуанов ответил, что региону будет выделено 5 миллиардов рублей.