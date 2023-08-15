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В Приморье вводят режим ЧС из-за ущерба от наводнения
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Режим чрезвычайной ситуации регионального характера вводят в Приморском края из-за масштабов ущерба от наводнения в регионе, сообщил губернатор Олег Кожемяко. Ранее тайфун "Ханун"... ПРАЙМ, 15.08.2023
регионы, экономика, новости, россия, приморье, чс, наводнение, ущерб
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера вводят в Приморском края из-за масштабов ущерба от наводнения в регионе, сообщил губернатор Олег Кожемяко.
Ранее тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки. Режим ЧС за время непогоды ввели в девяти муниципалитетах края. По информации министерства по делам ГО и ЧС региона, к утру понедельника число затопленных домов выросло до 4620, отрезанными оставались 32 населенных пункта, переливы были на 58 участках дорог. К понедельнику из-за подтоплений эвакуированы более 2,5 тысячи человек, сообщили в ГУМЧС по краю
"ЧС регионального масштаба вводится в Приморье. Размеры ущерба от стихии таковы, что ресурсами муниципалитетов с этим не справиться. Региональная ЧС позволит увеличить меры поддержки населения, пострадавшего от наводнения", — говорится в сообщении в телеграм-канале губернатора.
В прикрепленном к посту видео Кожемяко говорит, что критерии для введения ЧС режима в регионе по расчетам есть. Введение режима, по его словам, позволит "на месте регулировать" и "в случае необходимости обратиться за федеральной поддержкой".