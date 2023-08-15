МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Малый бизнес и сельхозпроизводители, пострадавшие от затоплений в результате тайфуна "Ханун" в Приморье, получат помощь от властей, сообщает правительство региона. В Приморье вводят режим ЧС из-за ущерба от наводнения

Тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки. По информации министерства по делам ГО и ЧС региона, к утру понедельника число затопленных домов выросло до 4620, отрезанными оставались 32 населенных пункта, переливы были на 58 участках дорог, к утру вторника число подтопленных многоквартирных и частных домов сократилось на 1675 и составило 2945. К понедельнику из-за подтоплений были эвакуированы более 2,5 тысячи человек, сообщали в ГУМЧС по краю. Масштабные подтопления произошли в Уссурийске, в районе "Семи ветров" прорвало дамбу, что привело к подъему уровня воды и эвакуации жильцов близлежащих домов. Во вторник губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что в регионе вводят режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

"Введение режима ЧС регионального уровня позволит расширить меры поддержки муниципалитету, а также компенсировать жителям значительную часть затрат. Кроме того, власти окажут помощь в проведении ремонтов сильно пострадавших квартир. Поддержку получит и малый бизнес, и сельхозпроизводители, тоже пострадавшие от наводнения", — говорится в сообщении по итогам совещания в Уссурийске.

"Это большие затраты для краевого бюджета, но и беда большая, и мы поможем людям, пострадавшим от чрезвычайной ситуации, причем это касается не только Уссурийска, но и других районов", – приводятся слова Кожемяко.

Губернатор поручил в пострадавшем микрорайоне Уссурийска установить палатку, где разместятся работники МФЦ, соцзащиты, административной комиссии, представитель инициативной группы граждан. Кожемяко отметил, что должна быть объективная оценка нанесенного людям ущерба по каждой квартире и дому, когда сойдет вода, нужно оценить ущерб и составить смету на ремонт местного затопленного детского сада.