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Возросло число пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале
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Число пострадавших при ЧП в Махачкале возросло до 75 человек, 27 погибли, сообщает МЧС России. Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, после чего огонь... ПРАЙМ, 15.08.2023
новости, общество , регионы, экономика, чп, дагестан, россия, погибшие
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Число пострадавших при ЧП в Махачкале возросло до 75 человек, 27 погибли, сообщает МЧС России.
Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, после чего огонь перекинулся на заправку, после чего прогремели взрыв. МЧС России информировало, что площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 "квадратах".
"В результате происшествия пострадали 102 человека, из них 27 погибли", — говорится в сообщении.
Отмечается, что порядка 70 человек продолжают работы по разбору завалов и поиску пострадавших на месте пожара, работает кинологический расчет.