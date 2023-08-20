МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Заявка, которую власти Приморского края отправят в правительство РФ после завершения комплексной оценки ущерба от тайфуна на следующей неделе, будет рассмотрена в приоритетном порядке в кратчайшие сроки, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития со ссылкой на главу ведомства Алексея Чекункова. В Приморье вводят режим ЧС из-за ущерба от наводнения

По информации пресс-службы, на территориях Приморского края, пострадавших от аномального паводка, созданы специальные комиссии, которые комплексно оценивают ущерб имуществу граждан и организаций. По итогам этой работы, завершить которую региональные власти планируют на следующей неделе, будет подготовлен доклад и направлены документы в правительство России для выработки дополнительных мер поддержки.

"Заявка региона будет рассмотрена в приоритетном порядке и в кратчайшие сроки с тем, чтобы последствия стихии были ликвидированы максимально быстро. Об этом по итогам встречи с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко сообщил Чекунков, посетивший пострадавшие от наводнения районы", — говорится в сообщении.

Министр отметил, что благодаря слаженным и эффективным действиям команды губернатора региона, министерства по чрезвычайным ситуациям, удалось избежать более серьезных последствий. По его словам, хорошо организована работа пунктов временного размещения: люди были накормлены, защищены, все по графику.

"Своевременное обращение к министерству обороны и участие служащих в ликвидации последствий, в частности, в Уссурийске, позволило в достаточно короткий срок помочь людям выехать из зон, наиболее пострадавших от подтопления. Тем не менее, более 5 тысяч жилых помещений пострадало или утрачено. Масштаб серьезный. Спасск-Дальний практически на треть был под водой. В Уссурийске ситуация усугубилась тем, что пострадали объекты ЖКХ", — цитирует Чекункова пресс-служба.

Кожемяко уточнил, что с воскресенья существенно увеличено количество комиссий, чтобы за несколько дней определить масштабы ущерба и на следующей неделе представить необходимые документы в правительство РФ по тем мерам поддержки, которые могут помочь региону максимально быстро ликвидировать последствия и решить вопросы с выплатами людям денежных средств на приобретение утраченного имущества, подготовку детей к школе. Глава региона поблагодарил правительство РФ за оперативно выделенные по линии Минвостокразвития России 340 миллионов рублей, средства будут направлены на решение оперативных задач, в частности, на восстановление детских садов и автомобильных дорог.

Тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки. Подтопило тысячи многоквартирных и частных домов. Введен региональный режим ЧС. Утром в субботу в семи муниципалитетах Приморского края оставались подтопленными 39 многоквартирных домов, 161 частный дом и 243 придомовые территории, сообщали РИА Новости в министерстве ГО и ЧС региона. Основная часть всех подтоплений приходится на городской округ Спасск-Дальний, где вода не ушла из 137 частных домов и с такого же количества участков. В Октябрьском округе подтоплены 39 многоквартирных домов, сообщали в ведомстве.