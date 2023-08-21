МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Дожди, которые принес тайфун "Ханун", привели к опреснению воды только в мелководных бухтах Приморья, что вызвало там гибель гребешка, но в целом на морские прибрежные экосистемы это не повлияло, сообщил РИА Новости руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Национального научного центра морской биологии им. А. В. Жирмунского ДВО РАН Сергей Масленников. В Приморье вводят режим ЧС из-за ущерба от наводнения

В телеграм-канале "Трепанг ДВ" опубликовано видео, на котором представитель предприятия аквакультуры рассказывает, что в бухте Экспедиции залива Посьет из-за опреснения воды после тайфуна погибли урожаи морского гребешка. Автор показывает садки для моллюсков, в которых все приморские гребешки раскрылись, а некоторые заполнены желеобразной субстанцией.

"Бухта Экспедиция — мелководная, и это — часто наблюдаемое явление. Не надо гребешок выращивать в мелководных бухтах, это риск. В этой бухте в самом глубоком месте – метров восемь, при этом водосборный бассейн большой. Морская вода тяжелее пресной. Например, если устье реки – полметра, то в бухту идет полуметровый клин пресной воды. В бухте Экспедиция — узкий выход, и южный ветер "поддавливает" воду, не дает пресной воде выходить. Тогда клин начинает уходить в глубину и касается дна, где гребешок", — отметил собеседник.

По его словам, приморский гребешок не может полностью смыкать створки, так как через щели между ними выбрасывает реактивные струи, когда движется.

"Эти щели гребешок не может закрыть плотно. На несколько часов он может перекрыть их мантией и "держать" пониженную соленость. Период удержания уменьшается при повышении температуры, а температуры в этом году высокие, вода раньше прогрелась. После этого гребешок гибнет", — отметил ученый.

Масленников рассказал, что для гибели гребешка вода не обязательно должна быть полностью пресной. Пониженная соленость начинается с 28 промилле, а гребешку плохо уже при 25-26. От пониженной солености страдают также шаровидные ежи, добавил собеседник.

"Устрицы выживают, японские гребешки выживают — у них створки закрываются плотно. Трепанги также выживают – они могут закопаться в грунт, он полностью не опресняется… Но в целом ситуация – обычная. Последствия тайфуна – дожди – не привели к какому-то масштабному опреснению", — добавил Масленников.

В пресс-службе правительства Приморья РИА Новости уточнили, что пока в региональное агентство по рыболовству от марикультурных хозяйств информации о гибели урожаев не поступало.

Тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки. Подтопило тысячи многоквартирных и частных домов. В крае введен региональный режим ЧС.