МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Проверка 57 проб добытой в нескольких регионах РФ рыбной продукции, проведенная с 28 августа по 1 сентября в рамках усиленного контроля из-за сброса воды с АЭС "Фукусима", не выявила повышенную радиоактивность, сообщили в приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора. Россиян заверили, что в магазинах нет рыбы из района АЭС "Фукусима-1"

Оператор "Фукусимы-1" компания ТЕРСО 24 августа начала сброс в океан воды со станции. Вода проходит очистку, а перед сбросом ее разбавляют морской водой. Россельхознадзор информировал о введении усиленного контроля рыбной продукции из Японии по радиологическим показателям. Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора 31 августа впервые с начала сброса воды сообщило о проверке рыбы, добытой в РФ вблизи места сброса с "Фукусимы". Исследования прошли 443 пробы рыбной продукции. Превышение нормы радиологических показателей зафиксировано не было.

"Подведомственным Россельхознадзору ФГБУ "Приморская межобластная ветеринарная лаборатория" с 28 августа по 1 сентября проведено 170 исследований 57 проб различной рыбной продукции, добытой в промысловых подзонах регионов Российской Федерации. Случаев превышения установленных нормативов по показателям радиоактивной чистоты продукции не установлено", — говорится в сообщении на сайте приморского управления Россельхознадзора.

Уточняется, что приморская межобластная ветеринарная лаборатория в рамках усиленного радиологического контроля проверила 43 пробы рыбной продукции, среди которой были минтай, фарш из минтая, краб, треска, горбуша, мидии живые, сельдь и камбала. Филиал на Сахалине исследовал 14 проб креветок, камбалы, минтая, горбуши, кеты.

Регион происхождения был указан не во всех случаях, но в 12 это был Приморский край, в шести — Сахалинская область, в пяти — Хабаровский край, в одном — Камчатский край, следует из сообщения ведомства.