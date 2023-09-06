МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Ущерб Приморскому краю от тайфунов предварительно оценивается в 10 миллиардов рублей, заявила на внеочередном заседании законодательного собрания региона первый вице-губернатор, председатель правительства края Вера Щербина. В затопленном Приморье задерживаются пассажирские поезда

В середине августа тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки, подтопившие тысячи домов и множество дорог. Также край серьезно пострадал от обильных осадков 23 и 25 августа. С 25 августа в Приморье действует режим ЧС федерального характера. Тогда глава региона Олег Кожемяко оценивал предварительный ущерб от наводнения в 7 миллиардов рублей. После этого южный циклон 29 августа вновь обрушил ливни на Приморье, снова отрезало десятки населенных пунктов, больше всего пострадал юг региона.

"По предварительной оценке, уже порядка 10 миллиардов ущерба в результате прохождения на территории Приморского края тайфунов", — сказала Щербина.