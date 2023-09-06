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Власти Приморья предварительно оценили ущерб региону от тайфунов
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Ущерб Приморскому краю от тайфунов предварительно оценивается в 10 миллиардов рублей, заявила на внеочередном заседании законодательного собрания региона первый вице-губернатор,... ПРАЙМ, 06.09.2023
новости, регионы, экономика, россия, приморье, тайфун, ущерб, оценка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Ущерб Приморскому краю от тайфунов предварительно оценивается в 10 миллиардов рублей, заявила на внеочередном заседании законодательного собрания региона первый вице-губернатор, председатель правительства края Вера Щербина.
В середине августа тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки, подтопившие тысячи домов и множество дорог. Также край серьезно пострадал от обильных осадков 23 и 25 августа. С 25 августа в Приморье действует режим ЧС федерального характера. Тогда глава региона Олег Кожемяко оценивал предварительный ущерб от наводнения в 7 миллиардов рублей. После этого южный циклон 29 августа вновь обрушил ливни на Приморье, снова отрезало десятки населенных пунктов, больше всего пострадал юг региона.
"По предварительной оценке, уже порядка 10 миллиардов ущерба в результате прохождения на территории Приморского края тайфунов", — сказала Щербина.