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В Приморье за сутки втрое сократилось число отрезанных населенных пунктов
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Количество населенных пунктов, отрезанных от дорожного сообщения в Приморском крае после мощных ливней в конце августа, сократилось за сутки с 12 до четырех, следует из... ПРАЙМ, 06.09.2023
новости, регионы, экономика, россия, приморье, затопление, дороги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Количество населенных пунктов, отрезанных от дорожного сообщения в Приморском крае после мощных ливней в конце августа, сократилось за сутки с 12 до четырех, следует из информации, предоставленной РИА Новости в пресс-службе краевого министерства ГО и ЧС в среду.
Южный циклон накрыл Приморье 29 августа, мощные дожди продолжились ночью и утром 30 августа, смещаясь на восток. По объему осадков лидировали Владивосток и Хасанский район, где дома смывало бурными потоками. Размытие трассы водой нарушило сообщение с югом региона. По информации министерства ГО и ЧС края, утром во вторник в регионе было 124 подтопленных дома и 578 подтопленных придомовых территорий, а 12 населенных пунктов оставались отрезанными.
"К утру среды в восьми муниципалитетах региона в общем счете есть 34 перелива через дороги, отрезано четыре населенных пункта", — рассказали в пресс-службе министерства.
По информации пресс-службы, два отрезанных населенных пункта находятся в Красноармейском округе, еще два — в Пожарском округе. Также утром в среду в девяти муниципалитетах Приморья в сумме подтоплены 32 многоквартирных дома, 93 частных дома и 543 придомовые территории.