МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту. Норвегия вводит запрет на въезд автомобилей из России

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", — говорится в сообщении.