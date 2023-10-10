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Крымский мост открыли для проезда автомобилей
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в Telegram-канале инфоцентра об оперативной обстановке на транспортном переходе. Движение приостановили во... ПРАЙМ, 10.10.2023
регионы, экономика, новости, россия, крымский мост, авто
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в Telegram-канале инфоцентра об оперативной обстановке на транспортном переходе.
Движение приостановили во вторник в 21.54 по мск. Причины не уточнялись.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в сообщении.