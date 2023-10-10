МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в Telegram-канале инфоцентра об оперативной обстановке на транспортном переходе. В Испании признали Крым "неотъемлемым для русских"

Движение приостановили во вторник в 21.54 по мск. Причины не уточнялись.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в сообщении.