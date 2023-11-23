МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Западная Европа все ближе подходит к мощному кризису, написал в своем Telegram-канале член Совета Федерации Алексей Пушков. Захарова осудила дискриминационную языковую политику Латвии

"Западная Европа все ближе к мощному кризису. В то время, как в Голландии на выборах победила партия националистов Герда Вильдерса, в ДУблине разгневанная толпа сражается с пытающейся сдержать ее полицией", — написал он.

Чиновник отметил, что политика "открытых дверей" в отношении выходцев из Северной Африке и Ближнего Востока приведет к непредсказуемым последствиям. По словам Пушкова, в Ирландии напряженность вокруг растущего числа мигрантов "прорвалась наружу".

Ранее губернатор Мурманской области сообщил о предотвращении попыток беженцев незаконно пересечь российско-финскую границу в области. По мнению губернатора, финская сторона "позволяет себе недружественные и провокационные действий, закрывая пропускные пункты".