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Пушков предрек Западной Европе мощный кризис
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Западная Европа все ближе подходит к мощному кризису, написал в своем Telegram-канале член Совета Федерации Алексей Пушков. "Западная Европа все ближе к мощному кризису. В то... ПРАЙМ, 23.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Западная Европа все ближе подходит к мощному кризису, написал в своем Telegram-канале член Совета Федерации Алексей Пушков.
"Западная Европа все ближе к мощному кризису. В то время, как в Голландии на выборах победила партия националистов Герда Вильдерса, в ДУблине разгневанная толпа сражается с пытающейся сдержать ее полицией", — написал он.
Чиновник отметил, что политика "открытых дверей" в отношении выходцев из Северной Африке и Ближнего Востока приведет к непредсказуемым последствиям. По словам Пушкова, в Ирландии напряженность вокруг растущего числа мигрантов "прорвалась наружу".
Ранее губернатор Мурманской области сообщил о предотвращении попыток беженцев незаконно пересечь российско-финскую границу в области. По мнению губернатора, финская сторона "позволяет себе недружественные и провокационные действий, закрывая пропускные пункты".