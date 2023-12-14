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В МЭР заявили о работе по созданию ОЭЗ в Шебекино
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Вопрос по созданию особой экономической зоны (ОЭЗ) на территории Шебекинского округа уже прорабатывается Минэкономразвития вместе с Белгородской областью, сообщила в четверг... ПРАЙМ, 14.12.2023
макроэкономика, регионы, экономика, новости, россия, минэкономразвития, оэз
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Вопрос по созданию особой экономической зоны (ОЭЗ) на территории Шебекинского округа уже прорабатывается Минэкономразвития вместе с Белгородской областью, сообщила в четверг пресс-служба министерства.
"Минэкономразвития России уже прорабатывает вместе с Белгородской областью предложения Правительству по созданию ОЭЗ на территории Шебекинского округа. Обсуждается возможность предоставления бизнесу повышенных преференций и льгот. Рассчитываем, что эти меры помогут региону нарастить инвестиционную привлекательность", — сказал замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков, слова которого приводит пресс-служба федерального министерства.
Путин отметил, что создание особой экономической зоны в Шебекинском округе необходимо поддержать, сохранить там рабочие места и обеспечить в ближайшем будущем восстановление экономики.
Ранее в четверг в ходе ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина к главе государства обратился директор завода из города Шебекино в Белгородской области с просьбой ввести там особую экономическую зону "хотя бы на три-пять лет" и помочь восставить производства после атак с украинской стороны. Путин поручил кабмину внести предложение в самое ближайшее время.