МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Вопрос по созданию особой экономической зоны (ОЭЗ) на территории Шебекинского округа уже прорабатывается Минэкономразвития вместе с Белгородской областью, сообщила в четверг пресс-служба министерства. Белгородские власти назвали ажиотаж вокруг куриных яиц искусственным

"Минэкономразвития России уже прорабатывает вместе с Белгородской областью предложения Правительству по созданию ОЭЗ на территории Шебекинского округа. Обсуждается возможность предоставления бизнесу повышенных преференций и льгот. Рассчитываем, что эти меры помогут региону нарастить инвестиционную привлекательность", — сказал замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков, слова которого приводит пресс-служба федерального министерства.

Путин отметил, что создание особой экономической зоны в Шебекинском округе необходимо поддержать, сохранить там рабочие места и обеспечить в ближайшем будущем восстановление экономики.

Ранее в четверг в ходе ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина к главе государства обратился директор завода из города Шебекино в Белгородской области с просьбой ввести там особую экономическую зону "хотя бы на три-пять лет" и помочь восставить производства после атак с украинской стороны. Путин поручил кабмину внести предложение в самое ближайшее время.