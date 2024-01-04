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Проезд машин по Крымскому мосту возобновили
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Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыли спустя почти 4 часа после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Сообщение о... ПРАЙМ, 04.01.2024
регионы, экономика, новости, россия, крымский мост, авто
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв — ПРАЙМ. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыли спустя почти 4 часа после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в четверг в 16.25 мск. Это вторая за сутки остановка движения на мосту, первое кратковременное перекрытие моста было утром в четверг.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в сообщении, выложенном в 20.16 мск.