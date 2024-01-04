СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв — ПРАЙМ. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыли спустя почти 4 часа после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. "Изолировать Крым". Зеленский рассказал, что хочет от ВСУ

Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в четверг в 16.25 мск. Это вторая за сутки остановка движения на мосту, первое кратковременное перекрытие моста было утром в четверг.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в сообщении, выложенном в 20.16 мск.