СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв — ПРАЙМ. Около 700 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту со стороны Кубани и более 900 машин — стороны Крыма, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. "Изолировать Крым". Зеленский рассказал, что хочет от ВСУ

Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто на почти четыре часа вечером в четверг. Движение восстановлено в 20.16 мск

"В очереди со стороны Тамани находится 690 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 920 транспортных средств. Время ожидания более трех часов", — говорится в сообщении.