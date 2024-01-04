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Более 1600 машин ждут проезда по Крымскому мосту
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Около 700 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту со стороны Кубани и более 900 машин — стороны Крыма, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту... ПРАЙМ, 04.01.2024
регионы, экономика, новости, россия, авто, крымский мост
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв — ПРАЙМ. Около 700 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту со стороны Кубани и более 900 машин — стороны Крыма, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто на почти четыре часа вечером в четверг. Движение восстановлено в 20.16 мск
"В очереди со стороны Тамани находится 690 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 920 транспортных средств. Время ожидания более трех часов", — говорится в сообщении.