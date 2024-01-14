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Движение машин по Крымскому мосту возобновили
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, говорится в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Движение было закрыто в воскресенье... ПРАЙМ, 14.01.2024
регионы, экономика, новости, россия, крым, авто
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, говорится в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
Движение было закрыто в воскресенье в 22.17 мск. Всех находившихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие. Причины остановки движения не уточнялись.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — говорится в сообщении.