МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, говорится в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. "Изолировать Крым". Зеленский рассказал, что хочет от ВСУ

Движение было закрыто в воскресенье в 22.17 мск. Всех находившихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие. Причины остановки движения не уточнялись.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — говорится в сообщении.