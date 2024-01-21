2024-01-21T17:12:21+03:00
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Около 500 машин ждут проезда по Крымскому мосту
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Проезда Крымского моста на 17.00 21 января ожидают около 500 машин, сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на Крымском мосту. Ранее в тот же день на Крымском мосту... ПРАЙМ, 21.01.2024
регионы, экономика, новости, россия, крымский мост, авто
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв — ПРАЙМ. Проезда Крымского моста на 17.00 21 января ожидают около 500 машин, сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на Крымском мосту.
Ранее в тот же день на Крымском мосту дважды перекрывалось автомобильное движение.
"В очереди со стороны Тамани находится 300 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди со стороны Керчи находится 180 транспортных средств. Время ожидания около часа", — говорится в сообщении.