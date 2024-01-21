СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв — ПРАЙМ. Проезда Крымского моста на 17.00 21 января ожидают около 500 машин, сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на Крымском мосту. Америке напомнили, кому принадлежит Крым

Ранее в тот же день на Крымском мосту дважды перекрывалось автомобильное движение.

"В очереди со стороны Тамани находится 300 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди со стороны Керчи находится 180 транспортных средств. Время ожидания около часа", — говорится в сообщении.