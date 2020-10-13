Стало известно, когда вакцина от COVID поступит в гражданский оборот
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург расказал, что поступление в гражданский оборот вакцины "Спутник V" может начаться в ноябре-декабре текущего 2020 года.
Он отметил, что будут введены в оборот миллионы доз вакцины.
"Так что можно надеяться, что к концу ноября – началу декабря уже миллионы доз вакцины каждый месяц будут поступать в гражданский оборот", — заявил ученый на конференции "Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия".
По его словам, можно предположить, что в ближайшие 10-12 месяцев можно будет привить достаточное число жителей России, чтобы создать защищенную прослойку населения в стране.
На этой же конференции представитель ВОЗ заявила, что никакой второй волны коронавируса в мире нет.
https://1prime.ru/sience/20201013/832154268.html