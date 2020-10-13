МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Региональный директор по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дорит Ницан заявила, что в мире нет второй волны пандемии коронавируса. Такой вывод она делает, основываясь на данных по видам и формам коронавируса COVID-19. Стало известно, когда вакцина от COVID поступит в гражданский оборот

И не смотря на то, что в ряде стран фиксируется рост заболеваемости коронавирусом, в некоторых странах наблюдается снижение.

"Виды и формы коронавируса показывают, что нет никакой второй волны пандемии… Есть страны, где наблюдается, но есть и страны, где идет снижение… Мы смотрим на эту ситуацию на ежедневной основе, изучаем ситуацию в странах, где идет снижение", — заявила она в ходе конференции "Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия".

Ницан пояснила, что критическая форма течения COVID-19 наблюдается только у 5% населения.

"Но эти 5% страдают очень сильно, их жизнь под угрозой, это сложно говорить, но им очень тяжело", — говорит представитель ВОЗ.

Что касается России, то за последние сутки зарегистрировано 13 868 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, это рекордный показатель с начала пандемии. Общее число выросло до 1 326 178. Умерли за сутки 244 человека, это тоже рекордный показатель. Всего за все время наблюдения скончались 22 966 человек.