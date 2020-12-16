МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Группа ученых из Университета штата Калифорния, Института SETI, греческого Института астрофизики и Европейской южной обсерватории пришла к выводу, что экзопланета HD 106906 b вращается вокруг своей звезды по очень вытянутой орбите с периодом около 15 тысяч лет. Специалисты отмечают, что это делает космический объект похожим на гипотетическую девятую планету Солнечной системы. Об этом сообщил "МК". Ученые выяснили, когда прекратит свое существование Солнечная система

Издание напомнило, что о возможном существовании в Солнечной системе неизвестной планеты почти четыре года назад заявили астрофизики Майкл Браун и Константин Батыгин. По их предположению, "планета Х" весит примерно в 10 раз больше Земли и в целом может напоминать Нептун. Она расположена в 41 миллиарде километров от Солнца и совершает полный оборот вокруг светила примерно за 15 тысяч "земных" лет. Орбита космического тела расположена под углом около 30 градусов относительно земной. Неоднократно высказывалось предположение, что предполагаемый космический объект зародился на орбите другой звезды, однако впоследствии покинул свою систему и был "пойман" солнечной гравитацией, пролетая мимо.

Хотя название "планета икс" довольно плотно закрепилось за гипотетическим космическим объектом в средствах массовой информации, американские астрономы считают, что правильнее называть её "planet nine" ("планета номер девять"), так как латинская буква Х напоминает римскую цифру десять, а планета — если она существует — является в Солнечной системе девятой.