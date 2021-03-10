МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Некоторые крупные города, расположенные на берегах морей и океанов, уходят под воду в четыре раза быстрее, чем вся остальная суша. Об этом сообщается в опубликованной в научном журнале Nature Climate Change статье, авторами которой стали ученые из Китая, Франции, Германии и Великобритании, передает Bloomberg. Специалист рассказал, какие слова лучше не искать в интернете

Экономический центр Индонезии — Джакарта, в которой проживают более чем десять миллионов жителей, опускается со скоростью 7,8-9,9 миллиметра в год, хотя в среднем по миру речь идет о 2,5 миллиметра. Власти страны вынуждены переносить столицу в более высокую местность на острове Борнео, потому что город в буквальном смысле тонет.

Причиной такой ситуации стала добыча грунтовых вод из неглубоких скважин. Образовавшиеся под землей полости приводят к проседанию почвы. В случае наводнений и штормов усиливается опасность разрушений.

Среди других крупных городов мира, которым угрожает опасность, китайский Шанхай, и американский Новый Орлеан. Авторы исследования полагают, что если Джакарту спасти уже очень сложно, то в остальных городах с помощью изменения правил использования грунтовых вод процесс можно остановить.

Ведущий исследователь Роберт Николлс (Robert Nicholls) отметил, что если власти других прибрежных городов проигнорируют предупреждение, то в ближайшем будущем с угрозой затопления столкнутся значительно больше мегаполисов.