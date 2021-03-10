МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Ученые НАСА и Университета Тохо в Японии смогли определить точную дату гибели всего живого на Земле. О результатах проведенных вычислений они отчитались на страницах журнала Nature Geoscience.

Они утверждают, что если раньше не случится какой-либо катаклизм, то на Земле через определенное время года произойдет дезоксигенация — полное испарение кислорода под лучами Солнца. Точную дату этого события ученые рассчитали с помощью специальной программы, которую пришлось запустить более 400 тысяч раз. Программа выдала результат: дезоксигенация произойдет в 1 000 002 021 году. В этот год на Земле полностью закончится кислород и исчезнет озоновый слой.

Ученые выразили надежду, что за миллиард лет технологии шагнут вперед, человечество придумает, как избежать катастрофы, либо просто сможет переселиться на другую планету.