2021-03-10T13:23:45+03:00
2021-03-10T13:23:45+03:00
2021-03-10T13:23:45+03:00
2021
https://1prime.ru/sience/20210310/833200072.html
Ученые назвали точную дату апокалипсиса на Земле
Наука
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Ученые НАСА и Университета Тохо в Японии смогли определить точную дату гибели всего живого на Земле. О результатах проведенных вычислений они отчитались на страницах журнала... ПРАЙМ, 10.03.2021
наука, новости, технологии, наука
https://1prime.ru/images/83320/00/833200069.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83320/00/833200069.jpg
https://1prime.ru/images/83320/00/833200066.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83320/00/833200066.jpg
https://1prime.ru/images/83320/00/833200058.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83320/00/833200058.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Ученые НАСА и Университета Тохо в Японии смогли определить точную дату гибели всего живого на Земле. О результатах проведенных вычислений они отчитались на страницах журнала Nature Geoscience.
Они утверждают, что если раньше не случится какой-либо катаклизм, то на Земле через определенное время года произойдет дезоксигенация — полное испарение кислорода под лучами Солнца. Точную дату этого события ученые рассчитали с помощью специальной программы, которую пришлось запустить более 400 тысяч раз. Программа выдала результат: дезоксигенация произойдет в 1 000 002 021 году. В этот год на Земле полностью закончится кислород и исчезнет озоновый слой.
Ученые выразили надежду, что за миллиард лет технологии шагнут вперед, человечество придумает, как избежать катастрофы, либо просто сможет переселиться на другую планету.