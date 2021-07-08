МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Доктор медицинских наук, эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов в беседе с радио Sputnik рассказал, где и как может появиться суперштамм коронавируса и что можно сделать, чтобы предотвратить его появление и распространение. Россиянам рассказали, как избавиться от чужих кредитов

Ученые внимательно следят за изменениями коронавируса и появлением новых штаммов. Они не исключают появления суперштамма: новой мутации SARS-CoV-2, которая будет настолько отличаться от предыдущих, что потребует нового метода лечения и новой вакцины.

В настоящее время, отметил собеседник радиостанции, такого штамма нет. Предотвратить его появление вполне возможно.

Дурманов пояснил, что единственная защита от возникновения суперштамма — это вакцинация.

"Возникновение новых мутантных форм зависит от количества заболевших людей. Вакцинирование предотвращает циркуляцию вируса в популяции, и игра природы, которая кончается хитроумными вирусными вариантами, затрудняется. Лучшая гарантия от возникновения новых суперштаммов, которые надо будет иначе лечить и нужны будут другие вакцины, это вакцинация сейчас теми вакцинами, что есть", — пояснил он.

Если удастся ограничить "игру природы" по созданию новых мутаций вируса, то и новой волны коронавируса тоже не будет.

"Новые волны COVID связаны с новыми мутантными формами коронавируса. Например, сейчас много шума наделал "индийский штамм", или штамм "дельта", и его более продвинутый вариант "дельта плюс". Появление новой мутантной формы означает, что вирус немного изменился и стал более заразным и, что самое главное, вакцины против прежних вариантов вируса и антитела, которые образовались у переболевших, на новые варианты будут по-прежнему действовать, но уже слабей. Теоретически можно предположить, что когда-нибудь появится штамм, против которого придется делать новые вакцины. И кстати, новые вакцины уже усиленно делаются и у нас, и в других странах, как бы авансом", — подытожил он.

Читайте также: Американцы решили массово бросить работу