МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. В Германии завершено строительство первого жилого эко-дома, созданного на 3D-принтере, пишет RT со ссылкой на издание Welt. СМИ: эвакуация отелей идет в турецком Мармарисе, где бушует лесной пожар

Процесс создания строения продлился 14 дней, при этом новые технологии позволили добиться резкого снижения ущерба для экологии, пояснило агентство.

"Заменив сталь углеродом, мы можем сэкономить около 50 процентов материалов. И если мы начнём создавать удовлетворяющие всем требованиям конструкции с использованием углеродного бетона, то экономия может достигнуть 80 процентов, а затем мы в той же степени сократим выбросы углекислого газа", — прокомментировал профессор Института монолитного строительства Берлинского технического университета Манфред Курбах.

"Я всё ещё надеюсь, что нам удастся найти города и муниципалитеты, которые скажут: "Я хочу создать общественную инфраструктуру с помощью 3D-принтера". Склады противопожарного оборудования, школы, может быть, в будущем даже здание мэрии", — рассказала министр строительства Северного Рейна — Вестфалии Ина Шарренбах.