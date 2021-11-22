МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Все участники научной экспедиции перемещены с задержанного в Дании судна "Академик Иоффе" на другое судно и направляются в порт Калининграда, об этом сообщило Министерство науки и высшего образования России. В Дании задержано российское исследовательское судно "Академик Иоффе"

"Все участники научной экспедиции перемещены с научно-исследовательского судна "Академик Иоффе" на борт "Академика Николая Страхова" и направляются в порт Калининграда", — говорится в официальном Telegram-канале министерства.

Ранее в посольстве РФ в Копенгагене сообщили, что на борту научно-исследовательского судна "Академик Иоффе", задержанного Данией, находится 61 человек: 38 членов экипажа и 23 участника экспедиции, один из которых гражданин Франции. Все они здоровы, полностью обеспечены провизией. Власти Дании задержали российское научно-исследовательское судно "Академик Иоффе", которое используется Институтом океанологии имени Ширшова. По информации посольства РФ в Копенгагене, иск против судна подала канадская компания One Ocean Expeditions Ltd "в связи с предыдущей коммерческой деятельностью судна".