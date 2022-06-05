МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. День "экологического долга", когда заканчиваются ресурсы, которые планета способна воссоздать за год, и человечество начинает "брать взаймы" у будущих поколений, в 2022 году настанет 28 июля. Это на день раньше, чем в прошлом году, отметили во Всемирном фонде дикой природы (WWF) России. Названа "бомба", которая может "взорвать" отношения США и Китая

Расчетом даты Дня экологического долга занимается международная организация Global Footprint Network (GFN). Специалисты GFN сравнивают скорость потребления биоресурсов человеком (экологический след человека) со способностью планеты восстанавливаться.

В заявлении подчеркивается, что "в 2022 году день, когда человечество начнет брать ресурсы "в долг" у планеты, настанет 28 июля, на день раньше, чем в 2021".

В WWF России отметили, что организация в преддверии туристического сезона запускает традиционную кампанию, посвященную Дню экологического долга. Тема акции 2022 года — экотуризм. Фонд расскажет, что ответственное потребление — это не только экономия ресурсов и "правильные" покупки, но и поведение людей во время путешествий на природе.

Всемирный фонд дикой природы (World Wide Fund for Nature, WWF) — крупнейшая международная неправительственная организация, занимающаяся разработкой и реализацией проектов по охране редких и исчезающих видов животных, природных экосистем, устойчивому развитию, природоохранному законодательству, а также природоохранному просвещению и образованию.