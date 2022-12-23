В мэрии Москвы заявили, что COVID-19 стал управляемым
Заммэра Москвы Ракова заявила, что COVID-19 из непрогнозируемого заболевания стал управляемым
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МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Коронавирус из непрогнозируемого заболевания стал управляемым, каких-то сюрпризов к концу года он не принес, сообщила в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Из непрогнозируемого заболевания сейчас ковид превратился по сути дела в управляемый, каких-то сюрпризов к концу года он нам не принес. Сейчас все эксперты говорят, что он идет по пути вырождения, превращается в более легкий, не представляющий угрозу", — рассказала Ракова.
При этом вице-мэр подчеркнула, что расслабляться рано, так как будущее может подкинуть любые сюрпризы.
Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru 26 декабря в 11.00.
https://1prime.ru/sience/20221223/839276522.html
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