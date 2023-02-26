МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Следующий выход российских космонавтов в открытый космос пройдёт в апреле-мае 2023 года, заявил в воскресенье гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. Корабль "Союз МС-23" пристыковался к МКС

"Будет продолжена научная программа. В апреле-мае предстоит выход в открытый космос для дооборудования модуля "Наука", — сказал Борисов в Центре управления полетами после стыковки корабля "Союз МС-23" с МКС.

Он добавил, что корабль пристыковался к станции "мягко". На нем экипаж предыдущего корабля "Союз МС-22" вернется на Землю в штатном режиме.

На самом "Союзе МС-22", который будет спущен на Землю без экипажа, вернут результаты экспериментов и другое оборудование, в том числе неисправное, например, аккумулятор одного из российских скафандров, отказавший в августе 2022 года.

Предыдущий выход в открытый космос по российской программе прошел 17 ноября 2022 года. Космонавты Прокопьев и Петелин после него должны были ещё четыре раза работать за бортом станции, но выходы были перенесены из-за разгерметизации системы охлаждения их корабля.

Корабль "Союз МС-23" прилетел в беспилотном режиме на МКС на замену предыдущему "Союзу МС-22", у которого в декабре прошлого года разгерметизировалась система терморегулирования.

Экипаж — российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а аткже американский астронавт Фрэнк Рубио, перенесут свои кресла в новый корабль и вернутся на нем 27 сентября 2023 года. Их экспедиция, начавшаяся 21 сентября 2022 года, растянется вдвое и продлится больше 370 дней.