МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Контракт на создание Центра ядерной науки и технологий во вьетнамской провинции Донгнай может быть подписан госкорпорацией "Росатом" и Вьетнамским институтом атомной энергии (ВИНАТОМ) в июне 2023 года, такое предложение высказал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в ходе встречи с руководством ВИНАТОМа в пятницу. "Росатом" запустит производство лопастей для ветроэлектростанций

"Мы рассматриваем институт в качестве перспективного партнера <…> по созданию Центра ядерной науки и технологий на современном исследовательском реакторе в провинции Донгнай совместно с госкорпорацией "Росатом". В настоящее время российский подрядчик ведет подготовку тендерного предложения. Я бы предложил определить совместную дату по подписанию контракта. Мы со своей стороны дадим поручения "Росатому", чтобы в случае открытия тендера 18 апреля выйти на подписание контракта к очень важной дате для наших обеих стран", — сообщил Чернышенко.

Он пояснил, что 30 июня в Санкт-Петербурге будет торжественно открыт памятник к столетию посещения города первым президентом Вьетнама Хо Ши Мином.

"И хотя накануне будет ПМЭФ (Петербургский международный экономический форум), нам кажется, что все-таки приурочить это к открытию памятника было бы очень символично", — подчеркнул вице-премьер, добавив, что также необходимо решить вопрос о проведении взаиморасчетов с российскими подрядчиками в условиях антироссийских санкций.

Под новый центр уже выбрана площадка, определена его конфигурация и источник финансирования, также утверждено предварительное технико-экономическое обоснование проекта, добавил Чернышенко.

Директор ВИНАТОМа Чан Тьи Тхань в свою очередь отметил, что вьетнамская сторона постарается заключить контракт к указанной дате.

Строительство центров ядерной науки и технологий — один из основных этапов в освоении возможностей мирного атома странами-"новичками" в этой области.

Основными элементами центров ядерной науки и технологий являются исследовательский реактор и/или ускоритель, а также лабораторный комплекс.

Наличие таких центров позволит странам, где они будут построены, начать работу по освоению атомных технологий и их применению для нужд науки, медицины, геологии, сельского хозяйства и других областей, что будет способствовать росту уровня образования и науки в этих государствах.

На базе центров можно будет организовать производство изотопов для медицинских целей, стерилизовать медицинское оборудование и инструменты, а также проводить так называемую нейтрон-захватную терапию рака. А использование на базе таких центров технологий облучения пищевых и сельскохозяйственных продуктов позволит увеличить срок их хранения, защитит от насекомых-вредителей и создаст условия для увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции.