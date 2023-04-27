ВАШИНГТОН, 27 апр — ПРАЙМ. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провел встречу с американским предпринимателем Илоном Маском, а также призвал его в ходе беседы инвестировать в Южную Корею, передает агентство Ренхап со ссылкой на представителя южнокорейского президента. Выборы президента США может выиграть Маск, считает Медведев

Президент Южной Кореи находится в США с государственным визитом. Одной из основных тем переговоров сторон является ситуация вокруг КНДР и взаимодействие двух стран для предупреждения ядерной угрозы со стороны Пхеньяна и денуклеаризации Корейского полуострова.

"Президент Юн Сок Ёль в среду встретился с генеральным директором Tesla Илоном Маском и попросил его об инвестировании в проект гигафабрики в Южной Корее", — говорится в сообщении.

Отмечается, что встреча состоялась по просьбе Маска. В ходе общения президент Южной Кореи подчеркнул, что его страна является "идеальной" для размещения на ее территории гигафабрики, так как она обладает передовыми технологиями и внушительной рабочей силой. Юн Сок Ёль также добавил, что правительство Южной Кореи будет готово оказывать активную поддержку объекту гигафабрики в случае его постройки.

В свою очередь Илон Маск заявил о желании посетить Южную Корею, а также подтвердил, что страна является главным кандидатом на постройку гигафабрики. Американский бизнесмен также выразил надежду на более тесное сотрудничество между южнокорейскими предприятиями с возглавляемой им космической компанией SpaceX в целях развития космической отрасли страны.

Ранее Tesla уже заявляла о своих планах по постройке гигафбрики в азиатском регионе. В начале апреля компания сообщила, что построит крупный завод по производству аккумуляторов Megapack в Шанхае.

Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.