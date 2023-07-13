МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Первые стандарты в области квантовых коммуникаций и квантового интернета вещей, которые открывают серию национальных стандартов в области квантовых технологий, утвердили в России, сообщили РИА Новости в платформе Национальной технологической инициативы (НТИ). В НТИ узнали, сколько товаров становятся просрочкой в российских магазинах

Утвержденные стандарты касаются общих положений, терминов и определений. Разработка велась в рамках широкой рыночной кооперации консорциумом, в котором лидерская роль была отведена РЖД, техническому комитету 194 "Кибер-физические системы" (ТК 194), а также центру компетенций НТИ по технологиям беспроводной связи и интернета вещей на базе "Сколтеха".

"В рамках дорожной карты "Квантовые коммуникации" разработаны 6 национальных стандартов, 4 из них уже утверждены Росстандартом. Таким образом, можно говорить о том, что сформированы единые требования к оборудованию, что, в свою очередь, обеспечит конкурентоспособность и качество продукции, а также повысит экономическую эффективность внедрения технологии", – процитировали в НТИ слова замгендиректора РЖД Анатолия Храмцова.

В НТИ отметили, что в рамках квантовых коммуникаций впервые были унифицированы такие понятия как "квантовый сигнал", "квантовый передатчик/приемник", "квантовая сеть" и др. Отдельное внимание было уделено вопросам квантового распределения ключей, поскольку это наиболее исследованный и проработанный на мировом и национальном уровне раздел тематики квантовых коммуникаций.

Стандарты содержат основные понятия и принципы по передаче информации по квантовым каналам и подходы к построению квантовых коммуникационных сетей. Стандарты по квантовому интернету вещей развивают тему – в них содержатся терминология и принципы, позволяющие объединять различные квантовые технологии, например квантовые датчики, квантовые вычисления и квантовые коммуникации, в единые информационно-вычислительные квантовые сети.

"Разработки на основе квантовых коммуникаций и квантового интернета вещей имеют огромный потенциал для прикладного использования. Стандартизация этих технологий будет способствовать ускорению их коммерческого использования. Это позволит сформировать и раскрыть огромный технологический рынок для наиболее активных и преуспевших игроков", — процитировали в НТИ слова замдиректора АНО "Платформа НТИ" Никиты Уткина.