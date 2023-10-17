МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Необходимо изменить подходы к формированию контрольных цифр приема в российские колледжи и вузы, исходя из потребностей работодателей, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Россия обладает большим инновационным потенциалом, заявил Мишустин

"Учитывая тенденции технологического и индустриального развития, очень важно еще понимать, сколько таких специалистов понадобится экономике… Для этого надо изменить подходы к определению в том числе контрольных цифр приема в наши колледжи и вузы, исходя из запросов компаний", — заявил Мишустин во время стратегической сессии "Образование для рынка труда".

Он отметил, что президент России Владимир Путин поручил ежегодно совместно с предприятиями формировать пятилетний прогноз потребности в кадрах, причем в разрезе конкретных регионов, отраслей и профессий.

Кроме того, Мишустин указал на необходимость ориентировать учебные заведения на успешное трудоустройство выпускников и установить ключевые показатели эффективности для рейтинговых оценок.

Российский рынок труда испытывает наибольший спрос на рабочие кадры в сферах машиностроения, химической промышленности и транспорта, и прогнозируется его дальнейший рост.

"В первую очередь необходимо установить специальные ключевые показатели эффективности и составлять соответствующие рейтинги наших учебных заведений", — добавил премьер. Наибольший кадровый спрос в России сложился сейчас в машиностроении, в химическом секторе, транспорте, в ближайшие годы он будет только расти, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Мишустин подчеркнул, что система образования требует качественных изменений, чтобы выпускники владели компетенциями, необходимыми для востребованности и конкурентоспособности на рынке труда.

"Наибольший спрос на работников сложился в нашем машиностроении, в химическом секторе, в строительстве, на транспорте. В ближайшие несколько лет он, конечно, будет так же расти, особенно будет расти в сфере науки, в сфере здравоохранения, в сфере информационных технологий", — подчеркнул он на стратегической сессии по развитию системы образования для рынка труда.