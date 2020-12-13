МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. У переболевших новой коронавирусной инфекцией могут наблюдаться такие симптомы, как слабость, быстрая утомляемость, снижение памяти и концентрации внимания. Также могут встречаться головная боль, кашель и ощущение жжения в груди. Об этом РИА Новости рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. 

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"В большинстве случаев после перенесенного ОРВИ человек еще долгое время чувствует слабость и быструю утомляемость. Особенно это характерно для тех, кто перенес грипп или COVID-19. Также человек может отмечать какие-то когнитивные нарушения, например, снижение памяти, концентрации внимания", — отметила она.

Пшеничная уточнила, что на протяжении длительного времени ряд пациентов, которые перенесли COVID-19, высказывают жалобы на кашель, другие называют такие симптомы, как головная боль, жжение в груди, боли в мышцах, учащенное сердцебиение.

Она напомнила, что неслучайно предусмотрен реабилитационный период, когда после перенесенной тяжелой инфекции рекомендуется не сразу приступать к работе, а поберечь себя и дать время на восстановление организма.

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