МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Ученые из Йельского университета нашли у пациентов с COVID-19 особенность иммунитета, влияющую на тяжелое течение болезни, пишет Guardian. Ученые выяснили, какая диета может защитить от коронавируса

В ходе исследования оказалось, что большое количество "неправильных" антител (аутоантител) в крови, нацеливавшихся на органы пациента, ткани и иммунную систему, а не на борьбу с проникшим в организм вирусом, были причиной не только осложнений, но и длительного течения заболевания.

У зараженных, если сравнивать их иммунную реакцию с неинфицированными пациентами, оказалось множество антител с отклонениями от нормы. Они блокировали противовирусную защиту, убивали полезные иммунные клетки и атаковали собственный организм по ряду направлений — мозг, сосуды, печень, ЖКТ, соединительная ткань. И чем больше у пациентов было в крови таких "аутоантител", тем хуже они переносили болезнь. У зараженных COVID-19 нашли даже больше таких антител, чем у пациентов с волчанкой — характерным аутоиммунным заболеванием.

Нормальные антитела блокируют вирусы, цепляясь за белки на их поверхности, однако у аутоантител форма неправильная, поэтому они ошибочно связываются с белками, расположенными на клетках организма человека.

Также ученые нашли, что в то время как определенное число аутоантител находилось у некоторых пациентов до заражения коронавирусом, другие появлялись по мере прогрессирования заболевания.

У свыше 5% госпитализированных пациентов с COVID-19 были аутоантитела, ослаблявшие ключевой элемент иммунной защиты, который управляется белками-интерферонами.

Известно, что такие аутоиммунные болезни, как ревматоидный артрит, волчанка и рассеянный склероз, вызываются нарушением работы иммунной системы и проявляются как ее атака на собственные клетки организма. В то же время способность вирусных инфекций вызывать подобные аутоиммунные реакции не столь хорошо изучена. Сейчас в этом направлении ведутся работы.

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